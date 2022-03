Réserves du Maroc en blé: y a-t-il un risque de pénurie ?

Le président de la Fédération nationale des minoteries a indiqué que les réserves du Maroc en blé couvrent les besoins des cinq prochains mois, et qu’il n’y a donc aucune inquiétude à avoir.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelkader Alaoui a indiqué que le Maroc a importé 90% de ses céréales d’Ukraine, entre novembre 2021 et février 2022. Par conséquent, la quantité importée de ce pays est abondante.

Notre interlocuteur ajoute que le Maroc n’importe que 20% de ses céréales de Russie et d’Ukraine par an, soulignant que le Royaume diversifie ses sources d’imports, en important, par exemple, d’Allemagne, de France, du Canada, de Lituanie, d’Argentine et du Brésil.

