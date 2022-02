Reprise scolaire au Maroc: renforcement des mesures dans les écoles

Après une semaine de vacances, les élèves, tous cycles confondus, ont repris ce lundi le chemin des établissements scolaires.

D’après les données de Le Site info, les mesures de prévention pour endiguer le risque de propagations du covid ont été renforcées dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Les staffs pédagogiques ont tenu à faire respecter les consignes et ont sensibilisé les élèves, à leur retour en classe, à la nécessité de respecter la distanciation physique et de porter le masque de protection.

Pour rappel, 53 cas ont été recensés dans les écoles au cours de la période du 31 janvier au 5 février. Selon le dernier bilan hebdomadaire de la situation épidémiologique, 5 écoles et 27 classes seulement ont été fermées. Aucun établissement scolaire relevant des missions étrangères n’a été fermé durant cette période.

Le protocole approuvé par le ministère exige la fermeture de la classe et l’adoption de l’enseignement à distance pour une période de sept jours après l’enregistrement de trois cas ou plus dans le même établissement scolaire en une semaine.

Dans le cas où dix cas ou plus sont enregistrées dans différentes classes au niveau de l’établissement, la décision de fermer l’établissement et d’adopter l’enseignement à distance pour une période de sept jours est prise en coordination avec les autorités compétentes, selon le protocole, qui nécessite le respect de toutes les mesures de précaution et mesures stipulées dans le protocole sanitaire.

