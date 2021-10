Reprise des vols pour le Canada: les précisions de la RAM

Les vols de Royal Air Maroc reliant Casablanca à Montréal reprendront à partir du 29 octobre en cours, annonce la RAM dans un communiqué. Désormais, les passagers pourront emprunter les vols directs quotidiens de la compagnie nationale opérés par des avions de type B. 787 Dreamliner.

La reprise de cette ligne régulière interviendra deux mois après sa suspension le 29 août dernier. Les voyageurs doivent cependant se soumettre aux nouvelles conditions imposées par les autorités canadiennes. Ils sont invités à consulter le site du ministère des Transports canadien et la plateforme ArriveCAN pour se renseigner sur les détails des conditions et modalités réglementaires et sanitaires permettant l’accès au territoire canadien.

La liaison entre Casablanca et Montréal est une route stratégique pour la Compagnie Nationale compte tenu de la forte communauté marocaine résidant au Canada, mais aussi du fait que Casablanca constitue un hub important pour une grande partie de la communauté africaine se déplaçant vers le reste du continent. La reprise des vols entre les deux destinations était donc un événement très attendu qui permettra de répondre à une forte demande.