Reprise des vols: les Marocains du «Khalij» sont-ils concernés par les tarifs exceptionnels ?

Nezha el Ouafi a annoncé que la baisse des prix des billets de vols au profit des MRE concerne toutes les destinations, y compris les pays du Golfe.

Dans une intervention lors de la séance orale à la Chambre des Conseillers, la ministre déléguée aux Affaires étrangères, chargée des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué que les compagnies aériennes vont bientôt afficher les prix des vols en provenance de plusieurs autres pays, dont ceux du «Khalij».

Par la même occasion, El Ouafi a dévoilé les noms des villes, au nombre de dix-sept, où se dérouleront ces isolements sanitaires de dix jours. Il s’agit de Marrakech, Casablanca, Nador, Ouarzazate, Agadir, Tanger, Tétouan, Rabat, Fès, Al Hoceima, Ait Melloul, Essaouira, Assilah, Dakhla, Inezgane et Oujda.

Quant à la liste des établissements hôteliers où auront lieu cette quarantaine de dix jours, elle sera bientôt annoncée, a précisé la ministre déléguée aux Affaires étrangères, chargée des MRE, tout en soulignant que le transfert de l’aéroport à l’hôtel concerné sera aussi aux frais des voyageurs.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a récemment donné ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation du retour des MRE au Maroc « à des prix abordables ».

La RAM a ainsi annoncé la mise en place d’un dispositif « exceptionnel » et « historique » pour faciliter le déplacement des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en période d’Eté. La compagnie nationale a renforcé son programme de vols et propose des prix très accessibles aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger. Ces offres ont été étudiées pour mettre en place une grille tarifaire exceptionnelle qui varie en fonction des destinations et du nombre de membres de la famille.

H.M.