Reprise des vols: l’aéroport de Tétouan accueille ses premiers passagers

Le trafic aérien international a repris officiellement, ce samedi, au niveau de l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel, à travers l’arrivée d’un vol en provenance de la Belgique, suite à la réouverture des frontières nationales.

Ainsi, les 110 passagers à bord de ce vol en provenance de Bruxelles ont été accueillis dans d’excellentes conditions et dans le strict respect des mesures sanitaires préventives mises en place par les autorités compétentes au niveau de cet aéroport, à l’instar d’autres à l’échelle nationale, afin de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’arrivée de ces voyageurs s’est déroulée dans d’excellentes conditions et de manière fluide, dans une ambiance empreinte de mobilisation, de sens élevé de responsabilité et de vigilance de la part de l’ensemble des services concernés au niveau de cet aéroport.

Des efforts inlassables sont ainsi déployés de manière continue par l’ensemble des services opérant au sein de cet aéroport, notamment l’Office national des aéroports (ONDA), le ministère de la Santé et de la protection sociale, à travers sa direction provinciale de Tétouan, et les services de la Gendarmerie royale, la Sûreté nationale, les autorités locales, les douanes, les bénévoles du Croissant rouge marocain et les autres services concernés, afin que l’arrivée et le départ de passagers se déroulent dans les meilleures conditions.

Le directeur de l’aéroport, Limouni Hassan, a souligné que cette plateforme aéroportuaire a commencé à accueillir officiellement les vols internationaux, dans le cadre du plan national de reprise du trafic aérien international, notant que dans les prochains jours, les vols en provenance d’autres destinations, notamment l’Espagne et la France, reprendront.

Limouni a poursuivi que l’ONDA a adopté, en partenariat avec l’ensemble des intervenants concernés, une batterie de mesures notamment, l’aménagement de circuits pour accueillir les passagers dans d’excellentes conditions, ainsi que d’un espace pour la réalisation des tests anti-Covid, outre la mobilisation d’un staff pour accompagner et orienter les passagers lors des différentes étapes du transit.

Après avoir mis l’accent sur les mesures préventives anti-Covid, notamment le respect de la distanciation physique, la sensibilisation des passagers, et la mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans différentes dépendances de l’aéroport, le responsable a rappelé que l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel avait déjà décroché la certification sanitaire « AHA » décernée par le Conseil international des aéroports (ACI), qui atteste de l’efficacité et de la pertinence du protocole sanitaire mis en œuvre dans l’aéroport.

Pour sa part, le délégué provincial du ministère de la santé et de la protection sociale à Tétouan, El Ghazouani Younes, a indiqué que les services de la délégation ont mobilisé un staff médical et paramédical composé de 16 infirmiers et 3 médecins, en plus de 12 assistantes sociales relevant du Croissant rouge marocain, afin de réussir cette opération.

Le responsable a précisé que les mesures préventives appliquées n’ont pas pris plus de 20 minutes du temps des voyageurs.

Il est à noter que le gouvernement avait annoncé une série de mesures et de dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols en provenance et à destination du Royaume.

Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la Commission technique créée à cette fin, ces mesures portent notamment sur l’obligation de présenter le Pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 H avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.