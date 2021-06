Reprise des vols au Maroc: le premier avion transportant des MRE arrive ce mardi

Le premier vol transportant des Marocains résidant à l’étranger arrive ce mardi au Maroc, a appris Le Site info de source proche.

La source précise que l’avion atterrira ce mardi 5 juin à 15h à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Pour rappel, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin 2021, a annoncé, il y a un peu plus d’une semaine, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI « a bien voulu donner ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation » du retour des MRE au Maroc « à des prix abordables » annonçait un communiqué du cabinet royal dimanche.

M.F.