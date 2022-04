Reports de procès sensibles: la Cour d’appel de Casablanca vit une situation inhabituelle

Une source bien informée a révélé à Al Massae que la Cour d’appel de Casablanca vit une situation inhabituelle en raison de l’accumulation de dossiers sensibles, dont certains ont été reportés pendant plus de quatre ans sans jugement.

La raison: une seule salle qui doit connaître quotidiennement de plus de 120 affaires de parlementaires, magistrats, élus et réseaux comprenant des gendarmes et des agents de sécurité, a expliqué cette source. Al Massae a constaté le report de plus d’une quarantaine de procès en une journée pour diverses raisons, notamment la préparation de la défense, l’absence de témoins ou la conduite d’une expertise.