Report de la rentrée scolaire, efficacité de Sinopharm… Le vrai du faux autour de la vaccination au Maroc

La campagne de vaccination lancée au Maroc et dans le monde est à l’origine d’un flot de « fake-news » relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux. La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation:

– Un haut responsable chinois admet la faible efficacité des vaccins chinois (Sinopharm) contre la Covid-19. FAUX

– La rentrée scolaire va être reportée au mois de décembre en raison de la flambée des cas de contamination. FAUX

– Décès de cinq patients atteints de la Covid-19 à cause d’une pénurie d’oxygène à l’hôpital Ibn Zohr à Marrakech. FAUX

– La pratique d’une activité sportive intensive est conseillée en cas d’infection au Covid-19. FAUX

– Singapour a réalisé des autopsies sur des individus décédés des suites du Covid-19 et a découvert que ces malades n’étaient pas des victimes du coronavirus, mais plutôt d’une bactérie responsable de la coagulation du sang. FAUX

– Le nombre de primo-vaccinés s’élève à 15.423.440 et celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) à 11.114.148. VRAI

– Aménagement d’un chapiteau supplémentaire dédié à la prise en charge des cas de la Covid-19 avec comme objectif d’alléger la pression sur les établissements hospitaliers de Marrakech. VRAI

– Une étude réalisée et publiée par une université sri-lankaise sur le vaccin Sinopharm a démontré que le vaccin aide à la production des anticorps, avec plus de 95%. VRAI

– La campagne de vaccination anti Covid-19 élargie à la catégorie d’âge de 20 ans et plus. VRAI

– La France annonce la mise en place d’un passe sanitaire pour les touristes étrangers extra européens vaccinés avec l’un des vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments (AEM) ou leurs équivalents. VRAI

S.L. (avec MAP)