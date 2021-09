Report de la rentrée scolaire au Maroc: bonne nouvelle pour les parents d’élèves

L’annonce est tombée lundi soir. La rentrée scolaire au titre de l’année scolaire 2021-2022 a été reporté au 1er octobre prochain, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des établissements scolaires et universitaires, aux centres de formation professionnelle, aux établissements d’enseignement traditionnel aussi bien privés que publics, ainsi qu’aux écoles des missions étrangères.

Cette décision, pour le moins inattendue, a surpris les parents d’élèves du privé, surtout ceux qui ont déjà payé la mensualité du mois de septembre. Mais selon une source sûre de Le Site info, les frais de ce mois seront reportés à octobre.

La décision a été prise par le ministre de l’Education nationale Saaid Amzazi après l’annonce du report de la rentrée scolaire. Les parents d’élèves qui ont se sont donc acquittés des frais de septembre seront dispensés de pays la mensualité du mois d’octobre.

Pour rappel, le report, précise le ministère, permettra de réunir les conditions appropriées pour l’adoption du mode de « l’enseignement présentiel » pour tous les élèves, les étudiants et les stagiaires de la formation professionnelle.

Cette décision a été prise compte tenu de l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays et de la nécessité de préserver les acquis réalisés dans le combat contre la pandémie de Covid 19, et de maintenir la courbe descendante des cas d’infection, ainsi que du bon déroulement de la campagne nationale de vaccination en général, et particulièrement pour les tranche d’âge des 12-17 ans et des 18 ans et plus.

