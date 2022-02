Réouverture des stades: les précisions d’un expert

Le professeur Azzedine Ibrahimi, membre du Comité scientifique et technique de lutte contre la pandémie s’est révélé optimiste quant à une réouverture prochaine des stades.

Le directeur du laboratoire de Biotechnologie à Rabat a indiqué que la situation sanitaire au Maroc est stable, et que certaines mesures ne sont actuellement plus nécessaires. « Nous devons annoncer, en toute responsabilité et transparence, la réouverture des stades au public », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Vu qu’on autorise toutes sortes de rassemblements en plein air, je ne vois pas pourquoi on n’ouvre pas nos stades au public avec des conditions sanitaires claires ».

« Je suis certain que les Ultras contribueront à encadrer les masses. Le sport est un exutoire pour soulager la terrible pression que nous subissons ces temps-ci », a-t-il également déclaré.

Notons que selon les données recueillies par Le Site info, il est probable que les stades rouvrent leurs portes en mars prochain.

M.F.