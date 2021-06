Réouverture des salles de fêtes: le prix de la volaille grimpe !

L’autorisation gouvernementale de la réouverture des salles de fêtes, synonyme de reprises des célébrations des mariages et autres manifestations festives, a été suivie par un « dommage collatéral » pécuniaire sur la bourse des citoyens.

Il s’agit de l’augmentation vertigineuse des prix de la volaille. Ainsi, le prix du kilo de cette dernière est de 14 DH chez les aviculteurs, alors qu’il en coûte 16 pour le consommateur. La raison avancée de cette hausse des prix réside, explique-t-on, dans l’augmentation des prix de la nourriture et des aliments pour volailles, selon le quotidien arabophone « Al Massae ».

La même source précise que cette hausse est également due à la forte demande des consommateurs, à l’approche imminente de la saison estivale, ainsi qu’à l’autorisation de la reprise des activités des salles de fêtes et de leurs contingents de traiteurs et de prestataires de l’évènementiel.

De leur côté, les professionnels du secteur de l’aviculture invoquent les prix de plus en plus élevés des produits de l’alimentation, tels le soja et les céréales, entre autres. Ce qui a eu comme conséquence de se répercuter sur les prix de la volaille, souligne le journal.

