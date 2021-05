Réouverture des piscines: un expert rassure les Marocains

L’été est à nos portes et de nombreuses familles pensent déjà profiter de la saison estivale, « du ciel, du soleil et de la mer », pour paraphraser une chanson de Sacha Distel. D’autres familles opteront pour des piscines municipales ou privées, de préférence celles d’établissements hôteliers.

Cependant, la pandémie de la covid-19 refroidit l’enthousiasme estival de plusieurs citoyens qui craignent pour leurs enfants, leurs proches et pour eux-mêmes de contracter le virus. Mais le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, se veut rassurant à propos de la réouverture des piscines.

En effet, le Professur Moulay Mustapha Ennaji considère que ladite réouverture est « une chose normale » et ne constitue aucune inquiétude sur la santé des citoyens de contracter le coronavirus. Mais à condition toutefois que ceux-ci s’en tiennent au respect des mesures préventives et sanitaires, dont la distanciation physique et le port du masque de protection.

Le virologue a également insisté sur le défi du pays visant à sauvegarder l’économie nationale. De ce fait, aucun secteur ne devrait être lésé à cause du coronavirus et le Royaume consent de grands efforts afin de parvenir à ce que les Marocains puissent en finir avec cette pandémie de la covid-19.

