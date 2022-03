Réouverture des nightclubs dans ces villes du Maroc

Après deux années de fermeture, à cause de la crise sanitaire du coronavirus, le feu vert des autorités concernées a été donné pour la reprise des activités de boîtes de nuit.

En effet, le président de l’Association Atlas des propriétaires des restaurants, bars et boîtes de nuit a confirmé que les autorités ont autorisé la réouverture des nightclubs des villes de Tanger et de Marrakech. Dans une déclaration à Le Site info, Kacem Jadouri Jilali a également prévu la réouverture de boîtes de nuit de Casablanca, ce jeudi 10 mars et ce, après l’amélioration de la situation sanitaire au Maroc.

Pour rappel, les autorités compétentes avaient décrété la fermeture des nightclubs du Royaume dès les débuts de la pandémie de la covid-19.

A.L.