Réouverture des frontières: Pr Ennaji se prononce

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, Pr Moulay Mustapha Ennaji, a déclaré que la réouverture des frontières au Maroc dépend du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue a indiqué qu’une telle décision dépend des capacités du ministère de tutelle, ainsi que des moyens logistiques dont il dispose, et s’il serait en mesure de prendre en charge les cas d’infection en cas d’arrivée de touristes au Maroc.

« Sur le plan logistique, nous devons être prêts avant d’ouvrir les frontières car cela nécessite que le système de santé dispose de ressources humaines suffisantes », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « La décision de fermer les frontières a été prise pour éviter l’infiltration et la propagation du variant Omicron. Maintenant que le nombre de cas a augmenté, la décision de la réouverture reste à double tranchant ».

Et Pr Ennaji de préciser encore « qu’il faut prendre en compte l’ampleur des pertes causées par la fermeture des frontières et, en même temps, veiller à protéger les citoyens et leur santé ».

M.F.