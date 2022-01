Réouverture des frontières: nouvelles révélations

Le Comité technique et scientifique a révélé de nouvelles données concernant la réouverture des frontières, de et vers le Maroc, a appris Le Site info de source concordante.

Il n’existe aucun empêchement majeur concernant la réouverture des frontières, selon le Comité technique et scientifique, a tenu à souligner la même source. Et de poursuivre que ledit Comité est à l’écoute des attentes de la vox populi. Il est aussi au courant des doléances des citoyens et a fait part de ses recommandations au ministère de la Santé et de la Protection sociale.

La décision de rouvrir les frontières de et vers le Royaume, a ajouté notre source, est donc une question de temps et son annonce est imminente, selon le Comité technique et scientifique.

L.A.