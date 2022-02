Réouverture des frontières: l’aéroport de Marrakech accueille ses premiers passagers

Le trafic aérien international a repris officiellement, lundi, au niveau de l’aéroport international Marrakech-Ménara, avec l’arrivée sur le tarmac de cette plateforme aéroportuaire de deux avions en provenance respectivement, de France et de Suisse et ce, à l’occasion de la réouverture des frontières nationales.

Ainsi, l’ensemble des passagers à bord de ces deux aéronefs : 115 voyageurs en provenance de Genève et 119 en provenance de Nantes, ont été accueillis dans d’excellentes conditions et dans le respect le plus strict d’une kyrielle de mesures sanitaires préventives, mises en place par les autorités compétentes au niveau de cet aéroport, à l’instar d’autres à l’échelle nationale, afin de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans une ambiance empreinte de mobilisation, de sens élevé de responsabilité et surtout, de vigilance de la part de l’ensemble des services concernés, l’arrivée de ces passagers dont des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE), s’est déroulée dans d’excellentes conditions et de manière fluide lors de l’accomplissement des différentes procédures liées au voyage, a constaté sur place, une équipe de M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP.

Des efforts inlassables sont déployés de manière continue, par l’ensemble des services opérant au sein de cet aéroport notamment, l’Office National des Aéroports (ONDA), le ministère de la Santé et de la Protection Sociale via, sa direction régionale, et les autres services concernés, afin que l’arrivée et le départ de passagers se déroulent en toute fluidité et dans d’excellentes conditions.

Dans un souci majeur de préserver la santé des passagers, à l’arrivée comme au départ de l’aéroport international Marrakech-Ménara, et les prévenir contre une éventuelle infection à la Covid-19, une batterie de mesures préventives pratiques a été adoptée, allant du marquage au sol pour garantir la fluidité de la mobilité et des procédures liées au voyage, la mise en place de pancartes de sensibilisation des passagers sur les mesures préventives à observer, le respect de la distanciation physique, la mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique, outre des opérations de désinfection et stérilisation régulière des installations et des équipements.

Dans une déclaration à M24, Belout Mohamed, médecin responsable du service du contrôle sanitaire aux frontières à l’Aéroport international de Marrakech-Ménara, a fait savoir que le service de santé au niveau de cette plateforme aéroportuaire procède au contrôle des « Pass sanitaires » et de la température de chaque passager, et effectue un test antigénique pour l’ensemble des passagers arrivés à l’aéroport, ou encore des tests PCR de manière aléatoire.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a, de même, aménagé un Centre de vaccination au niveau de cet aéroport afin de permettre aux personnes qui n’ont pas encore achever le protocole vaccinal, de recevoir la troisième dose du vaccin anti-Covid, a-t-il poursuivi, notant qu’un effort sera aussi déployé afin de sensibiliser les passagers à ce qu’ils soient vaccinés.

De son côté, Zakaria Harti, chef de la Division Exploitation (ONDA) à l’Aéroport International Marrakech-Ménara, a fait savoir que l’ONDA, en partenariat avec l’ensemble des intervenants concernés, a veillé à l’adoption d’une batterie de mesures notamment, l’aménagement de circuits pour accueillir les passagers dans d’excellentes conditions, ainsi que d’un espace pour la réalisation des tests anti-Covid, outre la mobilisation d’un staff pour accompagner et orienter les passagers lors des différentes étapes du transit.

Après avoir mis l’accent sur les mesures préventives anti-Covid, entre autres, le respect de la distanciation physique, la sensibilisation des passagers, et la mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans différentes dépendances de l’aéroport, il a estimé que la reprise du trafic aérien au niveau de cette structure aéroportuaire pourrait se faire de manière progressive avec une augmentation des passagers en fin de semaine.

« Il est attendu que le trafic aérien au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Ménara s’intensifie dans les semaines à venir, alors que quelque 16 vols sont attendus ce lundi, soit entre 1.500 et 2.000 passagers », s’est-il félicité.

Nombre de touristes arrivés à l’aéroport de Marrakech-Ménara ont fait part, de leur côté, de leur joie d’être au Maroc, un voyage tant attendu, se disant rassurés quant au dispositif préventif mis en place pour assurer leur sécurité sanitaire.

« Nous remercions les autorités marocaines pour toutes cette mobilisation et pour tout l’effort déployé afin de mieux gérer cette crise pandémique », ont-ils ajouté.

A rappeler que le gouvernement avait annoncé le 1er février courant une série de mesures et de dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols en provenance et à destination du Royaume.

Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la Commission technique créée à cette fin, ces mesures portent notamment sur l’obligation de présenter le Pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 H avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.

Elles concernant de même, la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d’effectuer un test supplémentaire à l’hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national et la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs.

S.L. (avec MAP)