Réouverture des frontières marocaines: le ministère met les choses au clair

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a formellement démenti les rumeurs prétendant que les recommandations du Comité technique et scientifique évoquent la réouverture prochaine des frontières et la reprise des vols de et vers le Royaume.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, le Département de Khalid Ait Taleb a tenu à assurer que cette information partagée sur les réseaux sociaux est sans fondement aucun et que nulle décision n’a été officiellement annoncée, concernant les frontières et les liaisons aériennes.

De même que ledit communiqué a souligné que le Comité technique et scientifique se réunit de façon hebdomadaire, ou quand le besoin s’en ressent, pour évaluer les développements de la situation épidémiologique et étudier les résultats nationaux et internationaux se rapportant à la pandémie de la covid-19 et des ses variants.

Ceci pour faire parvenir au ministère de tutelle des recommandations qui s’appuient sur une analyse scientifique. Puis, ces recommandations donnent lieu, par la suite, aux mesures préventives et sanitaires adéquates.

Et tout en démentant les rumeurs précitées, le ministère de la Santé et de la Protection sociale tient à rappeler aux citoyens qu’une éventuelle aggravation de la situation sanitaire n’est point à écarter. Surtout, vu la situation épidémiologique mondiale et l’apparition du variant Omicron et de ce qu’en dit l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Larbi Alaoui