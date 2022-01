Réouverture des frontières: deux experts marocains donnent leur avis

Le Professeur Said Moutawakil, président de la Société marocaine des sciences médicales, membre du Comité technique et scientifique, a assuré que la mesure de rouvrir les frontières est une décision « bien à propos ».

Dans une déclaration à Le Site info, l’expert en réanimation a révélé que le Comité technique et scientifique a recommandé la réouverture des frontières et que ses recommandations ont été transmises au ministère de la Santé et de la Protection sociale. « La réouverture des frontières n’aura aucune grande incidence concernant la situation sanitaire dans notre pays », a souligné Pr Moutawakil.

De son côté, Pr Moulay Mustapha Ennaji, directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, à Casablanca, membre du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination, a déclaré à Le Site info que la réouverture des frontières, de et vers le Maroc, nécessite prudence et vigilance et ce, jusqu’à la maîtrise totale de la situation épidémiologique.

Larbi Alaoui