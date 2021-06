Réouverture des frontières: ce à quoi peuvent s’attendre les Marocains de retour au pays

Pour le Docteur Tayeb Hamdi, la réouverture des frontières doit obéir à plusieurs critères sanitaires et doit prendre en compte le respect des mesures restrictives en vue d’endiguer la propagation du coronavirus, au Maroc.

Le praticien, chercheur en politiques et systèmes de santé a ainsi déclaré à Le Site info que toute décision de rouvrir les frontières avec tel ou tel pays dépend de nombreux facteurs, dont le développement de la situation épidémiologique au Maroc, mais aussi de celle du pays avec lequel la reprise de transport aérien sera entérinée.

De même, a précisé Dr Hamdi, qu’il faudra avoir pleine connaissance du déroulement de la campagne de vaccination au sein du pays de provenance et savoir ce qu’il en est de la propagations de nouveaux variants de la covid-19 dans ledit pays.

Et sur la base des conclusions des études précitées, il sera alors possible de rouvrir l’espace aérien national de et vers certains pays étrangers. D’autres conditions seront aussi décrétées pour les voyageurs voulant se rendre au Maroc, telles que la possession du certificat de vaccination contre le coronavirus ou l’obligation d’effectuer un test sérologique (PCR) à leur débarquement à l’aéroport, voire la soumission à l’isolement sanitaire.

Il ne sera donc pas possible de n’accepter que la présentation du certificat de vaccination d’une personne en provenance d’un pays où sont encore propagées les nouvelles souches de la covid-19. Dans ce cas, la personne concernée doit se soumettre à un isolement d’au moins sept jours, une durée qui pourrait être de deux semaines même, selon les cas, a souligné le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé.

A.Z.