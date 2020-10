Réouverture des écoles à Casablanca: ce qu’il faut savoir

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé la reprise de l’enseignement présentiel pour l’ensemble des cycles, dans les préfectures d’arrondissements de Casablanca, à partir de lundi prochain.

Le ministère a affirmé que conformément au communiqué du gouvernement portant sur la situation épidémiologiques des préfectures d’arrondissement de Casablanca, publié jeudi, il est porté à la connaissance des élèves, parents d’élèves, tuteurs, étudiants, cadres pédagogiques et administratifs des préfectures d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Hay Hassani, Ain Chock, Fida-Mers Sultan, Ben M’sik, Sidi Bernoussi, Moulay Rachid et Ain Sebaâ-Hay Mohammedi qu’à partir du 5 octobre, l’enseignement présentiel reprendra pour tous les cycles au sein des établissements d’enseignement scolaire, établissements universitaires, instituts de formation professionnelle privés et publics, ainsi que les missions étrangères.

Dans un communiqué, le ministère souligne que la reprise des études pour l’ensemble des cycles et niveaux concerne les apprenants dont les tuteurs ont opté pour ce mode, ainsi que les étudiants et stagiaires ayant choisi ce mode de formation, notant que cette reprise se fera dans le respect des mesures préventives décidées et en veillant au suivi continu de la situation sanitaire dans l’ensemble de ces établissements.

Enfin, le ministère a salué les efforts déployés par les cadres pédagogiques et administratifs, les parents et tuteurs d’élèves ainsi que toutes les parties prenantes et leur esprit de responsabilité, les appelant à poursuivre la mobilisation pour garantir la sécurité sanitaire des apprenants et cadres pédagogiques et administratifs.

S.L. (avec MAP)