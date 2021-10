Réouverture de la station thermale de Moulay Yacoub

Les autorité locales de la commune de Moulay Yacoub, province de Fès, ont annoncé, dimanche 3 octobre, la réouverture de tous les établissements et installations de la station thermale, si prisée par les amateurs de cures thermales vivifiantes, aussi bien nationaux qu’étrangers.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la commune a expliqué que cette réouverture était prévue pour le samedi dernier, 2 octobre, mais que des travaux de rénovation en cours de finition ont fait que la piscine thermale et les autres installations de cure et de soins, traditionnelles et modernes, dont les cabines individuelles, n’aient été accessibles au public que 24 heures plus tard.

Ces travaux qui s’avéraient nécessaires et urgents ont été confiés à la Société thermo-médicale de Moulay yacoub (SOTHERMY), filiale de la holding CDG Développement, a rappelé ledit communiqué.

Larbi Alaoui