Renversement d’un camion sur la route reliant Agadir à Imsouane

Un camion transportant une cargaison de poissons s’est renversé, ce mardi matin, sur la route reliant Agadir à Imsouane.

Selon une source de Le Site info, le poids lourd s’est renversé au niveau d’un virage dangereux, précisant que l’accident n’a, fort heureusement, occasionné aucune perte humaine. Toutefois, le chauffeur du camion a été blessé, ajoute-t-on.

Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie royale se sont rendus sur place, afin de sécuriser le trafic routier et d’ouvrir une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

M.F.