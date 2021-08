Rentrée scolaire: les enseignants contractuels haussent le ton

A quelques jours de la rentrée scolaire, la coordination nationale des enseignants contractuels a annoncé son programme contestataire élaboré afin de protester contre la « sourde oreille » du gouvernement envers leurs revendications ».

La Coordination a décidé de lancer une grève nationale avec des sit in dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Beni Mellal-Khenifra, les 15 et 16 septembre. Le brassard, ajoute la coordination, sera porté par les enseignants à partir du 2 septembre, et des réunions de communication et d’échanges entre enseignants seront organisées.

La coordination a également décidé de mener une deuxième grève nationale les 23, 24, 25 septembre 2021 avec un sit in à Rabat le 23 du même mois, organisé par les enseignants des régions de Casablanca-Settat et Fès-Meknès, et en présence de tous les membres du conseil national. Des mobilisations régionales et provinciales sont prévues dans les autres régions le même jour, ajoute-t-on.

M.F.