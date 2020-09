Rentrée scolaire: voici l’organisation des missions françaises

A quelques jours de la rentrée scolaire, les écoles de l’AEFE au Maroc ont annoncé la nouvelle organisation qui sera adoptée pour le retour des classes.

Le semi-présentiel sera adopté au vu du contexte sanitaire actuel. Les cours seront donnés lundi mardi, jeudi et vendredi (de 8h15 à 11h15 pour le groupe du matin et de 13h15 à 16h15 pour le groupe de l’après-midi). Les élèves auront ainsi 12h de cours par semaine, dont 2h d’arabe.

Le mercredi sera consacré à la préparation du travail en distanciel. Et bonne nouvelle pour les parents : les écoles prendront en compte la fratrie dans la constitution des groupes.

On apprend également qu’une garderie sera assurée de 7h30 à 8h15 pour le groupe du matin et de 16h15 à 17h pour les groupes de l’après-midi. Quant aux élèves qui ne sont pas inscrits à la garderie, ils seront accueillis à l’école à partir de 8h05 ou 13h05.

L’AEFE a aussi annoncé que le port du masque est obligatoire à partir du CM2. La cantine sera supprimée et les récréations seront échelonnées afin d’éviter les rassemblements. Par ailleurs, un seul accompagnateur est autorisé pour les MS, GS, CP et CE1. A partir du CE2, les parents ne sont pas autorisés à accéder à l’établissement scolaire.

En plus du protocole sanitaire et des gestes barrières mis en place, des zones pour les entrées et sorties seront définies pour chaque cycle.

H.M.