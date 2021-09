Rentrée scolaire: vacances, examens, frais, calendrier…Amzazi change tout

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a révélé que son Département a apporté des amendements à l’arrêté ministériel, portant organisation de l’année scolaire 2021-2022.

Ceci, a expliqué Saaid Amzazi, en reprogrammant le calendrier des vacances scolaires et les dates des différents examens et en prolongeant l’année scolaire jusqu’au mois de juillet 2022.

De même que lors d’une réunion, ce mardi 7 septembre, avec les instances représentatives des secteurs de l’enseignement public et privé, le ministre a précisé que son Département compte mettre en place des activités de révision et de soutien scolaire, aussi bien à distance qu’à travers des retransmissions télévisées et ce, pendant toute la période qui nous sépare du démarrage effectif de la rentrée scolaire.

Par la même occasion, Amzazi a expliqué aux instances représentatives des secteurs de l’enseignement public et privé les raisons du report de l’année scolaire au 1er octobre prochain, en assurant que la principale est le souci majeur de garantir le droit à la scolarité des élèves, tout en préservant leur santé et leur sécurité, ainsi que celles des cadres pédagogiques et administratifs.

De leur côté, les différentes instances présentes à la réunion ont tenu à saluer l’initiative du ministre de dispenser les parents et tuteurs des élèves de l’enseignement privé des frais du mois de septembre, considérant ainsi que le mois d’octobre est le premier de la rentrée scolaire 2021-2022.

L.A.