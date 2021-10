Rentrée scolaire: les élèves heureux de retrouver les classes ! (VIDEO)

A l’unanimité, parents, tuteurs, apprenants, cadres pédagogiques et administratifs, ont toux exprimé leur grande satisfaction, en ce qui concerne la rentrée scolaire 2021-2022 de ce vendredi 1er octobre.

Laquelle satisfaction est d’autant plus grande, sachant que cette rentrée des classes, pour des milliers d’élèves, s’est déroulée en présentiel, conformément à la décision du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique!

Dans ce cadre, les élèves d’une école primaire privée de Ain Chock, à Casablanca, ont tenu à exprimer leur grande joie des retrouvailles de leurs salles de classe, après une longue attente. A leur tour, leurs parents et tuteurs ont fait de même, à propos de la rentrée scolaire qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions, emprunte du respect des mesures préventives et sanitaires inhérentes à la protection contre le coronavirus et ses nouvelles souches.

