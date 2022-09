Rentrée scolaire: les cloches ont sonné ce lundi dans les écoles du Maroc

Les cloches ont sonné ce lundi dans les écoles marocaines. Les élèves du primaire, du collège et du lycée reprennent enfin le chemin de l’école et entament l’année scolaire 2022-2023.

Les cours reprennent également ce lundi pour les classes de technicien spécialisé tandis que les élèves de l’enseignement non formel reprendront le 3 octobre.

Concernant le baccalauréat, les examens sont prévus du 6 au 8 juin 2023 pour pour les filières scientifique, technique et professionnelle. Pour les filières littéraires et l’enseignement originel, les épreuves auront lieu les 9 et 10 juin 2023. Quant aux rattrapages, ils sont prévus du 5 au 8 juillet.

Voici, par ailleurs, la liste officielle des vacances pour cette année scolaire. Le ministère a prévu une période de vacances après toutes les sept semaines d’études avec le respect des périodes de préparation des différents contrôles continus et autres examens.

Premières vacances et Aïd Al Mawlid: du dimanche 23 octobre au dimanche 30 octobre (8 jours)

-Marche Verte : le dimanche 6 novembre 2022 (Un jour).

– Fête de l’Indépendance: le vendredi 18 novembre (Un jour)

-Deuxièmes vacances: du dimanche 4 décembre 2022 au dimanche 11 janvier 2022 (8 jours).

-Manifeste de l’Indépendance : le mercredi 11 janvier 2023 (Un jour).

-Vacances de la fin du semestre: du dimanche 22 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 (8 jours)

-Troisièmes vacances: du dimanche 12 mars 2023 au dimanche 19 mars 2023 (8 jours).

-Quatrièmes vacances, Fête du travail et Aïd El Fitr: du dimanche 30 avril 2023 au dimanche 7 mai 2023 (8 jours)

-Aïd Al Adha: du 8 au 11 Dou Al Hija 1443 (3 Jours)

A noter que les élèves des écoles et lycées de la mission française au Maroc ont rejoint leurs classes le vendredi 2 septembre.

H.M.