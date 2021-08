Rentrée scolaire: le Maroc lance une campagne de vaccination pour les 12-17 ans (officiel)

La Commission interministérielle présidée par le Chef du gouvernement, réunie vendredi, a décidé l’organisation à partir du 31 août courant d’une vaste opération de vaccination anti-Covid 19 au profit des élèves de la tranche d’âge 12-17 ans.

Cette opération va bénéficier aux élèves d’enseignement public et privé et des écoles des missions étrangères, afin de garantir des conditions sûres pour le démarrage de l’année scolaire avec l’impact qui en découle en termes de qualité d’apprentissage, indique un communiqué conjoint du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère de la Santé.

La commission a pris cette décision sur la base du rapport du Comité scientifique en charge de la Stratégie nationale de vaccination qui avait recommandé, à l’issue d’une réunion jeudi en présence du Comité scientifique chargé de la stratégie nationale de lutte anti-Covid et des départements ministériels concernés, la nécessité de vacciner les enfants âgés de 12 à 17 ans en vue de protéger tous les citoyens au regard de la recrudescence des cas d’infection parmi cette tranche d’âge.

Le Comité considère la vaccination des 12-17 ans comme un pas important pour accélérer la réalisation de l’immunité collective avec l’adoption des vaccins « Sinopharm » et « Pfizer » dont l’expérience à l’international a démontré l’efficacité chez cette tranche d’âge. Il affirme que cette opération de vaccination devra être volontaire et soumise à l’accord des parents et tuteurs des enfants scolarisés, ajoute le communiqué.

Les établissements scolaires qui accueilleront les centres de vaccination pour les 12-17 ans, seront annoncés ultérieurement sur le portail officiel du ministère www.men.gov.ma, les sites électroniques des académies régionales de l’éducation et de la formation ainsi que sur les pages officielles du ministère sur les réseaux sociaux. De même, des unités mobiles de vaccination seront mobilisées dans les zones rurales.

Par ailleurs, la vaccination des plus de 18 ans s’effectue dans les différents centres de vaccination à travers le Royaume, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, a relevé la même source, mettant en avant l’engouement des élèves, étudiants et stagiaires de la formation professionnelle pour la vaccination.

Les deux ministères appellent les parents et tuteurs, à accompagner leurs enfants auprès des établissements scolaires les plus proches, pour qu’ils puissent bénéficier de la première dose du vaccin et partant, préserver la sécurité sanitaire de leurs familles et garantir des meilleures conditions d’apprentissage lors de la prochaine rentrée scolaire.

Ils n’ont manqué de rappeler la nécessité de respecter les mesures sanitaires mises en place par les autorités, afin d’éviter toute détérioration de la situation épidémiologique.

CB