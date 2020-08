Rentrée scolaire: le coup de gueule de Rachid El Ouali (PHOTO)

Les décisions du ministère de l’Education nationale, de la formation des cadres, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, concernant la prochaine rentrée scolaire, ont déconcerté tous les Marocains.

Le comédien et metteur en scène, Rachid El Ouali, s’est également joint à l’ire et à l’incompréhension des parents, tuteurs et élèves marocains. Et c’est via son compte Instagram que l’artiste s’est exprimé dans un long pamphlet en arabe à l’encontre des décideurs. « Il est inadmissible à notre gouvernement et à notre ministre de l’Education nationale que leur dernière décision soit tout ce qu’ils pouvaient offrir aux élèves et aux parents! (…). J’ai vraiment honte d’expliquer à ces derniers les résultats auxquels vous êtes parvenus! ».

Pour Rachid El Ouali, l’école publique, l’école privée, ainsi que les parents d’élèves sont dans une mauvaise passe et souffrent mille maux. « Des parents ont été congédiés de leur boulot, d’autres ont vu leurs projets tomber à l’eau et ne peuvent plus subvenir aux besoins vitaux des leurs. Et en plus, ils se retrouvent obligés de payer des frais inexplicables d’assurance de 1200 DH, des manuels scolaires qui changent à chaque rentrée, à des prix non fixés, et introuvables dans les librairies (…).

L’artiste précise toutefois qu’il est au courant des nombreuses difficultés que rencontrent les établissements scolaires et qu’il sait que certains enseignants du privé n’ont pas perçu leurs salaires. « Mais ce n’est pas de cette façon que l’on dirige un pays! », s’insurge-t-il.

« L’Histoire vous demandera des comptes bien avant que Dieu ne fasse! Il est sûr que vous veillez des nuits pour trouver des solutions. Mais au profit de qui? Sûrement à celui de quelqu’un d’autre, pas à celui des citoyens qui se coupent les veines pour inscrire leurs enfants dans un établissement privé! Et au lieu de les remercier car ils aident ainsi l’Etat et permettent à ceux qui fréquentent l’école publique d’étudier dans de meilleures conditions », reproche Rachid El Ouali aux responsables.

En revanche, l’artiste ne manque pas de faire remarquer qu’il existe, heureusement, des personnes honnêtes qui ont présenté des solutions valables et ont fait des concessions au profit des parents et tuteurs d’élèves. Sauf que « nous ne nous mettons pas, hélas, à la place des démunis ou même à celle de la classe moyenne », regrette-t-il.

Et de conclure en s’adressant aux responsables: « Craignez Allah! Aujourd’hui, vous êtes au gouvernement mais, demain, vous pourriez chercher quelqu’un qui vous serre la main sans peut-être en trouver. Craignez Allah! Point, à la ligne ».

Rappelons que trois modèles ont été préparés en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021 en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique liée à la Covid-19, a annoncé dimanche le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

Le premier scénario prévoit l’adoption de l’enseignement présentiel à 100% en cas d’amélioration de la situation, alors que le deuxième concerne l’alternance entre enseignement présentiel et auto-enseignement en cas d’amélioration de la situation avec nécessité du respect des mesures préventives, a précisé le ministre qui était l’invité de la première chaine de télévision Al Oula.

Selon lui, le troisième scénario porte sur le recours uniquement à l’enseignement à distance si la situation épidémiologique s’aggrave.

« En coordination avec les départements notamment de la santé et de l’intérieur, et sous la supervision du chef du gouvernement, le ministère de l’éducation a décidé de combiner le deuxième et le troisième modèles en impliquant les familles dans la prise de décision », a-t-il dit, relevant que les familles qui optent pour l’enseignement à distance seront appelées à remplir un formulaire via le système Massar ou auprès des établissements scolaires.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)