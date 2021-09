Rentrée scolaire: la mission française réagit à la décision des autorités marocaines

« L’Ambassade de France a pris connaissance de la décision prise le 6 septembre par les autorités marocaines de reporter la rentrée scolaire en présentiel au 1er octobre, décision qui s’applique à tous les établissements », peut-on lire dans un post de l’Ambassade de France au Maroc.

« La rentrée scolaire dans les établissements scolaires du réseau français au Maroc aura donc lieu le 1er octobre, confirme ainsi l’ambassade, alors que les établissements français du Maroc devaient initialement démarrer le 6 septembre 2021.

« Dans l’intervalle, les établissements proposeront aux élèves et à leurs familles une continuité pédagogique à distance reposant sur des activités de prise de contact, révisions de connaissances et méthodes ou remises à niveau », ajoute l’ambassade sans donner plus de précisions.

« L’Ambassade de France invite les familles à accueillir sereinement ces changements qui correspondent à une volonté forte de soutenir la lutte contre la pandémie au Royaume du Maroc et elle remercie les personnels et enseignants du réseau scolaire français pour leur engagement sans faille », conclut le message.

En réaction à ce message, les parents d’élèves, dans leur grande majorité, semblent être totalement opposés à une rentrée en distanciel. Selon des associations de parents d’élèves, cela « permettra uniquement à la mission française de justifier la facturation des frais de scolarité ». « Ce sont toujours les enfants qui sont pénalisés, les parents ne sont plus en mesure d’assurer un travail à distance », dénonce un acteur associatif.

