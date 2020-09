Rentrée scolaire: la confusion règne chez les libraires

Des élèves qui vont à l’école, d’autres qui pratiquent l’enseignement à distance, des écoles qui ferment pour quelque temps… La confusion totale règne dans le secteur de la vente des manuels et fournitures scolaires à cause de la pandémie du Covid-19 qui a bouleversé cette rentrée scolaire 2020-2021.

Les vendeurs de fournitures scolaires et de manuels et les parents ne savent plus à quel saint se vouer, bouleversés dans leurs habitudes par l’impact de la pandémie et la diversité des scolarités entre distanciel et présentiel.

L’opération de vente des manuels se poursuit malgré l’adoption de l’enseignement à distance dans certains établissements et les inquiétudes grandissantes des parents, a confié à Le Site info Mohamed Barni, président de l’association des libraires. Ce professionnel prévoit que l’opération va durer jusqu’au mois de novembre, compte tenu des conditions dans lesquelles se déroulent la scolarité cette année.

Ainsi les ventes de cette année sont 3 fois inférieures à celles enregistrées à la même période la rentrée scolaire précédente, a-t-il affirmé.

S.Z.