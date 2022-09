Rentrée scolaire : hausse de 10 % des prix des livres à Tanger (VIDEO)

Après les dépenses d’Aid Al-Adha et les vacances d’été, plusieurs ménages marocains doivent subir les dépenses liées à la rentrée scolaire. Entre inscription aux écoles et achats de fournitures, le Marocain n’a plus le temps de respirer.

Si le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a récemment annoncé la mobilisation d’une aide de 105 millions de dirhams pour soutenir les éditeurs, cela n’empêche pas que le prix de certains manuels a augmenté.

Le Site Info a fait le tour des librairies de Tanger et le constat fut intéressant. Nous avons pu observer une hausse de 10 % de certains manuels scolaires. Un libraire nous a expliqué que cette augmentation concerne principalement les livres du privé. Les manuels du public n’ont connu aucun changement en ce sens. Notre interlocuteur nous a par ailleurs indiqué que le prix des cahiers s’est haussé de 100 %.

Pour rappel, l’Association Marocaine des Éditeurs (AME) avait appelé à une hausse de 100 % du prix des manuels scolaires. Le Gouvernement avait refusé cette proposition, avant de donner son accord pour un taux de 25 %.

