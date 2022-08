Rentrée scolaire: grande nouvelle pour les éditeurs

Bonne nouvelle pour les éditeurs de livres scolaires du Royaume. Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, vient d’annoncer la mobilisation d’une enveloppe budgétaire pour les aider.

Le montant annoncé par le Chef du gouvernement, via un communiqué, a pour objectif de soutenir les éditeurs à faire face à la hausse des prix des matières premières qui rentrent dans leur production.

Ainsi, Aziz Akhannouch indique que cette démarche vise à concrétiser le plan d’action du chantier « une école de qualité pour tous », initié en mai dernier, à l’occasion de la rentrée scolaire 2022-2023.

Le Chef du gouvernement assure, par, ailleurs, que les prix des manuels scolaires ne connaitront aucune hausse cette année.

Il est à noter que l’Association Marocaine des Éditeurs (AME) avait décidé d’une augmentation de 25 % des prix des manuels scolaires en juin dernier. Cette décision devait concerner en premier lieu les manuels du collège et du lycée. L’AME avait justifié cette hausse par le fait que les éditeurs doivent importer tous les produits (papier, encre, plaques d’impression, etc.) qui rentrent dans la production de livres, et de ce fait, subir les hausses des prix de ces matières premières à l’import.

