Rentrée scolaire: deux autres provinces adoptent l’enseignement à distance

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab a annoncé, ce mardi, l’adoption du mode de l’enseignement à distance pendant 15 jours dans l’ensemble des établissements scolaires publics et privés relevant des directions provinciales de l’Education nationale d’Oued Eddahab et d’Aousserd au titre de la rentrée scolaire 2020-2021.

L’adoption de ce mode d’apprentissage intervient suite à la décision du comité de veille régional visant à préserver la sécurité sanitaire des apprenants et du corps administratif et éducatif, au vu de l’évolution de la situation épidémiologique dans la région, indique un communiqué de l’AREF.

Dans ce cadre, l’Académie a affirmé qu’elle veille à assurer le droit des apprenants à l’éducation et l’égalité des chances entre tous les élèves dans de bonnes conditions, en tenant compte de leur sécurité et de leur santé, appelant toutes les composantes du système éducatif et ses partenaires à poursuivre la mobilisation afin de mettre en œuvre la formule éducative adoptée.

M.S. (avec MAP)