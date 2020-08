Rentrée scolaire: ce qu’il faut retenir de la déclaration de Saaid Amzazi

Voici les principaux points de la déclaration, dimanche soir, du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi sur la rentrée scolaire 2020-2021.

– Élaboration de trois modèles en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021 en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique liée à la Covid-19.

– Le premier modèle prévoit l’adoption de l’enseignement présentiel à 100 pc en cas d’amélioration de la situation, alors que le deuxième concerne l’alternance entre enseignement présentiel et auto-enseignement en cas d’amélioration de la situation avec nécessité du respect des mesures préventives.

– Le troisième modèle porte sur le recours uniquement à l’enseignement à distance si la situation épidémiologique s’aggrave.

– En coordination avec les départements notamment de la santé et de l’intérieur, et sous la supervision du chef du gouvernement, le ministère de l’éducation a décidé de combiner le deuxième et le troisième modèles en impliquant les familles dans la prise de décision.

– Les familles qui optent pour l’enseignement à distance seront appelées à remplir un formulaire via le système Massar ou auprès des établissements scolaires.

– Le modèle pédagogique adopté pourrait à tout moment faire l’objet d’adaptation au niveau local, provincial ou régional en coordination avec les autorités locales et sanitaires, par un passage potentiel de l’éducation en alternance à l’enseignement présentiel ou à distance uniquement.

– Le modèle adopté pour la prochaine rentrée se base sur deux mécanismes : le premier concerne l’enseignement à distance pour tous les niveaux à travers la diffusion de cours sur les chaines TV et la mise à disposition de ressources numérisées via les plateformes électroniques en plus des cours dispensés par les classes virtuelles.

– Le second mécanisme consiste à donner aux parents d’élèves désireux d’accéder à l’enseignement présentiel la possibilité de remplir un formulaire directement sur le système Massar ou auprès des établissements scolaires dès le premier septembre 2020.

– Le ministère s’engage à mettre en oeuvre un protocole sanitaire respectueux des mesures préventives édictées par les autorités, particulièrement le port obligatoire du masque pour les élèves du cinquième année du primaire et plus, le lavage régulier des mains, la distanciation physique et la réduction du nombre d’élèves en classes, ainsi que la désinfection des structures et dépendances scolaires

– La nouvelle date de l’examen régional de la première année du baccalauréat sera annoncée quand les conditions de son organisation seront réunies.

– la décision du report de l’Examen régional trouve son fondement dans le contexte de la situation épidémiologique inquiétante et la note relative à cet examen sera comptabilisée à 25 pc dans le résultat final de la 2ème année du baccalauréat.

– Le résultat de cet examen n’est pas pris en considération dans le passage de la 1ere année à la 2eme année du baccalauréat, et ce à l’instar de ce qui est en vigueur depuis des années.

S.L. (avec MAP)