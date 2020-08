Rentrée scolaire: ce qui va changer au primaire l’année prochaine

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié, vendredi, un document consacré aux « nouveautés des curriculums scolaires d’enseignement primaire au titre de l’année scolaire 2020-2021 ».

Ces nouveautés sont axées principalement sur le passage progressif de huit modules en une année à six pour l’ensemble du cycle, l’introduction de nouveaux contenus et la révision des méthodologies et des contenus d’enseignement des sciences, des mathématiques, de l’éducation civique, de l’histoire et de la géographie, a précisé le ministère dans un communiqué, notant qu’il s’agit de la même approche adoptée en 2016 pour le programme d’éducation islamique pour le primaire ainsi que le renforcement des tranches horaires des sciences et d’éducation civique.

Une nouvelle approche a été aussi adoptée en matière d’enseignement de la langue arabe à travers l’apprentissage précoce de la lecture dès les premières années du cycle primaire et la consécration d’une démarche opérationnelle pour la langue étrangère fondée sur les meilleures pratiques internationales.

L’accent a été en outre mis sur la définition de thématiques interlangues communes pour chaque niveau scolaire tout en procédant au renouvellement des contenus en vue de projeter l’élève dans la société du savoir et de l’aider à mieux s’ouvrir sur les transformations majeures survenues dans les domaines de l’économie, des relations sociales ou encore de la technologie.

Parallèlement à ce travail, ajoute le communiqué, tous les manuels du cycle primaire ont été réécrits selon des normes de qualité et d’évaluation strictes et bien définies, en plus de la tenue de séminaires nationaux pour les inspecteurs en quatre étapes et de dizaines d’ateliers et de rencontres régionaux tout en multipliant les formations pour enseignants.

Ces mesures qui coïncident avec le lancement du programme de généralisation du préscolaire en septembre 2018, s’inscrivent dans le cadre du projet relatif au développement du modèle pédagogique qui a été mis en place pour les premiers niveaux du primaire.

Ainsi, le projet est réalisé de façon graduelle dans l’optique de capitalisation des acquis et de développement continu des curriculums scolaires et leur mise en adéquation avec les nouveautés cognitives, éducatives et scientifiques, conformément aux orientations définies dans les dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique ainsi qu’à la vision stratégique 2015-2030.

La version électronique de ce document est mise à la disposition de tous citoyens via le portail électronique du ministère www.men.gov.ma.

M.S. (avec MAP)