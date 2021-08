Rentrée scolaire: ce qui est (normalement) prévu

Nous sommes en plein mois d’août, et même si certains n’y pensent pas encore, la reprise est assez proche. Comment va se dérouler la rentrée scolaire alors que la situation pandémique n’a jamais été aussi critique ?

Il est quasi impossible d’envisager une formule en télétravail pour les écoles et les lycées l’année prochaine. Si les enfants en bas âge sont peu touchés par la Covid-19, les adolescents, en revanche, peuvent être contaminés assez vite, étant donné qu’ils respectent très peu les gestes barrières.

Plus grave, ils risquent de mettre en danger leurs parents et les personnes âgées. Alors, que faire? Le Maroc est le pays africain à avoir administré le plus de doses de vaccin anti-Covid à sa population, devant l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria. Le Royaume a fait du vaccin son cheval de bataille et c’est pour cela que la vaccination des plus jeunes va être l’option choisie pour la rentrée.

Si certains établissements privés ont d’ores et déjà anticipé les choses, en ajoutant plus de classes et en recrutant des enseignants, le public ne peut pas se permettre de faire de même. Si la campagne de vaccination a été élargie aux 20-25 ans il y a quelques jours…on imagine aisément que les ados soient les prochains sur la liste. Mais le Maroc pourrait aller plus loin en rendant la vaccination obligatoire dès la rentrée pour une certaine tranche d’âge. Rien d’officiel pour le moment, mais une annonce sera bientôt faite pour assurer une rentrée plus «safe» aux lycéens.

