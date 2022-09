Rentrée scolaire: Benmoussa annonce le recrutement de 20.000 enseignants (VIDEO)

La rentrée scolaire 2022-2023 a eu lieu ce 5 septembre au Maroc. A cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a présenté un exposé devant un parterre de journalistes consacré à la présentation des nouveautés de l’actuelle rentrée scolaire.

Un des point évoqué concerne les professeurs. Pour ce qui est de ces derniers, le responsable gouvernemental a annoncé le recrutement d’environ 20.000 enseignants et enseignantes dans les académies régionales d’éducation et de formation en octobre prochain, précisant que cet axe est divisé en deux parties, à savoir la formation de base et la formation continue.

S’agissant de la formation de base, une attention particulière doit être accordée à l’aspect pratique à partir de la première année, tandis que la formation continue porte sur l’amélioration de la pratique pédagogique à l’intérieur de la classe, a-t-il détaillé.

Pour rappel, lors de cette rentrée scolaire, plus de 7,9 millions d’élèves ont été admis à des établissements scolaires publics et privés, encadrés par plus de 290.000 enseignants.

A.O.