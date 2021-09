Rentrée scolaire au Maroc: présentiel ou distanciel ? Le MEN a tranché (Officiel)

Non, la rentrée scolaire ne sera pas reportée. Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a balayé d’un revers de main toutes les rumeurs qui circulent à ce sujet, assurant que le retour aux classes se fera bel et bien le vendredi 1er octobre.

Dans un communiqué, le ministère annonce également que l’enseignement présentiel sera adopté dans tous les établissements scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle pour les secteurs public et privé, ainsi que les écoles des missions étrangères. La décision a été prise suite à l’amélioration de la situation épidémiologique et au bon déroulement de la vaccination des 12-17 ans. Le distanciel fait également partie des options proposées par le ministère aux parents intéressés par ce mode d’enseignement.

En outre et afin de garantir la sécurité sanitaire des apprenants, enseignants, cadres pédagogiques et administratifs, le ministère de l’Éducation nationale a mis à jour le protocole sanitaire, en collaboration avec le ministère de la Santé. Ce protocole sera adopté dans tous les établissements scolaires, universitaires et instituts de formation professionnelle publics et privés ainsi que les écoles des missions étrangères, ajoute le communiqué, notant que ce document sera disponible sur les portails officiels du ministère.

Le ministère a de même insisté sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires pour enrayer la pandémie de Covid-19, notamment le port du masque de protection, l’aération des espaces, la désinfection régulière des mains et le respect de la distanciation sociale.

Il a également loué les efforts déployés par tous les cadres éducatifs et administratifs pour la réussite de la rentrée scolaire au titre de l’année 2021-2022, appelant les élèves, les étudiants et leurs familles à continuer à s’engager en faveur de la promotion du système éducatif notamment dans la conjoncture particulire que traverse le pays.

