Rentrée scolaire au Maroc: parents et élèves mis en garde

Le membre du comité national de vaccination contre le covid-19 Said Afif a mis en garde les parents et tuteurs d’élèves contre une rechute épidémiologique, à cause du non-respect du protocole sanitaire le jour de la rentrée scolaire qui aura lieu vendredi.

Dans des propos recueillis par Le Site info, Dr Afif a déclaré que les parents doivent sensibiliser leurs enfants sur le respect des gestes barrières au sein des établissements scolaires, afin d’éviter l’apparition de clusters.

Notre interlocuteur souligne que 11 millions d’élèves se rendront aux établissements scolaires vendredi, accompagnés de leurs parents, soit environ 16 millions de personnes. C’est pour cela qu’il faut respecter les mesures sanitaires, et éviter les accolades.

Dr Afif ajoute que le respect du protocole sanitaire permettra aux élèves de suivre leurs cours en présentiel. Il appelle ces derniers, par ailleurs, à s’engager massivement dans la campagne de vaccination afin de permettre l’acquisition d’une immunité collective.

M.F.