Rentrée scolaire au Maroc: les missions étrangères sont-elles concernées par le report ?

La rentrée scolaire aura lieu de manière effective le vendredi 10 septembre 2021 au lieu du vendredi 3 septembre, a annoncé, lundi, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement.

L’année scolaire 2021/2022, placée sous le slogan « pour une renaissance éducative en perspective de l’amélioration de la qualité de l’enseignement », commencera effectivement le 10 septembre pour le préscolaire, le primaire, le collégial, le secondaire et les classes de technicien spécialisé.

Suite à ce report, les parents d’élèves des missions étrangères se demandent si celles-ci sont également concernées par cette décision.

Selon une source sûre de Le Site info, le report de la rentrée ne concerne pas les écoles des missions étrangères. «Nous avons eu la réponse du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC), relevant de l’ambassade de France au Maroc, au sujet de la rentrée scolaire. Le report ne concerne pas les écoles des missions étrangères. Pour le moment, la rentrée est maintenue pour le 2 septembre», explique notre source. Mais cela peut changer à tout instant, car c’est le Maroc qui a le dernier mot concernant les établissements qui sont sur son sol. Affaire à suivre.

Pour rappel, la décision du report a été prise pour garantir des conditions sûres qui prennent en compte la sécurité de tous les apprenantes et apprenants selon les normes et les mesures de prévention sanitaires décrétées par les autorités compétentes, ainsi que pour garantir le droit à l’apprentissage aux différents cycles et niveaux d’enseignement, a relevé un communiqué publié à l’issue du Conseil de gouvernement, tenu lundi, par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

H.M.