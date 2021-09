Rentrée scolaire au Maroc: les garderies sont-elles concernées par le report ? Le ministère tranche

Après l’annonce ministérielle du report de la date de la rentrée scolaire 2021-2022 au 1er octobre prochain, de nombreuses familles s’interrogent sur le sort des garderies et des maternelles. Interrogations légitimes et pertinentes, sachant que le communiqué du MEN, publié lundi 6 septembre, ne fait pas mention desdits établissements d’accueil collectif d’enfants pré-scolaires.

Ce mardi, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports a annoncé que la décision du report concerne également les garderies.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la rentrée scolaire des crèches et des maternelles aura lieu le 1er octobre, à l’instar de l’ensemble des établissements scolaires et universitaires, des centres de formation professionnelle, des établissements d’enseignement traditionnel aussi bien privés que publics et des écoles des missions étrangères.

La décision de reporter la rentrée scolaire dans les garderies a été prise afin de protéger la santé des enfants et celle des cadres pédagogiques et administratifs, précise le ministère.

L.A.