Rentrée scolaire au Maroc: la mise en garde d’un expert

Said Afif a mis en garde contre tout relâchement dans le respect des mesures sanitaires à l’approche de la rentrée scolaire.

Dans une déclaration à Le Site info, le membre du comité national de vaccination a indiqué que la campagne de vaccination visant les 12-17 ans se passe dans les meilleures conditions, soulignant que la moitié de la population cible a reçu l’injection.

Dr Afif a estimé, d’ailleurs, que le nombre des enfants vaccinés d’ici la fin de cette semaine sera de 2 millions. «Parents, ministères de l’Education nationale, de la Santé et de l’Intérieur ne lésinent pas sur les efforts pour relever ce défi et espérer un retour à la vie normale dans les plus brefs délais», s’est réjoui l’expert.

Pour rappel, le nombre de primo-vaccinés a atteint 21.580.332, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève désormais à 17.943.587, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19.

H.M.