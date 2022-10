Rentrée scolaire au Maroc: des élèves n’ont pas encore rejoint les bancs de l’école !

Il semble que la rentrée scolaire 2022/2023, qui a eu lieu le 5 septembre dernier, n’a pas concerné tous les enfants du Maroc.

Selon une source sûre de Le Site info, le retour aux classes est encore perturbé dans de nombreux établissements scolaires au niveau de certaines régions.

On apprend ainsi que plusieurs élèves de la province de Taroudant et d’autres relevant de la région Guelmim-Oued Noun n’ont pas encore repris le chemin de l’école. D’autres ne reçoivent pas leurs cours régulièrement, ce qui devrait perturber le programme scolaire mis en place, surtout pour les classes qui ont des examens à la fin de l’année..

La même source souligne que ce retard est habituel dans les régions lointaines, à cause, entre autres, des difficultés liées au logement des élèves ou encore du transport scolaire. Et d’ajouter que plusieurs parents s’inquiètent pour le sort de leurs enfants, d’autant plus que de nouvelles grèves des enseignants, à l’instar de l’année dernière, risquent d’empirer la situation davantage, .

Rappelons que le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, était descendu sur le terrain, le jour de la rentrée scolaire, afin de prendre connaissance des conditions d’accueil des élèves dans les établissements scolaires, ainsi que des aspects matériels, de la mise à niveau des établissements et des moyens pédagogiques à même de garantir une rentrée scolaires dans les meilleures conditions.

Près de 8 millions d’élèves ont rejoint les bancs de l’école dans les cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant à l’occasion de l’actuelle rentrée scolaire et 770.000 d’entre eux se sont inscrits à l’école pour la première fois.

H.M.