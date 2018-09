Rentrée scolaire: attention aux matières toxiques dans les fournitures 

Le Forum marocain du consommateur appelle les autorités éducatives, administratives et de censure à surveiller les prix et la qualité des fournitures scolaires.

A l’occasion de la rentrée scolaire 2018/2019, le Forum marocain du consommateur a adressé un communiqué à l’attention des autorités éducatives, sanitaires, administratives et de censure ainsi qu’aux services de contrôle des prix à assumer leur responsabilité de contrôle.

Le Forum marocain du consommateur met ainsi l’accent sur l’importance du contrôle de tous les aspects liés à la rentrée scolaire, dont la qualité et les prix des livres et des fournitures scolaires. Il dénonce dans ce sens la pratique devenue courante de certains établissements scolaires privés qui entrent en concurrence illégale avec les librairies. Ces établissements sont classés dans la catégorie du secteur des services selon la loi 06.00 et ne disposent de ce fait pas des registres commerciaux nécessaires pour pratiquer le commerce. De surcroit, ces établissements d’enseignements privés ne paient pas de taxes à l’Etat.

A cet effet, le Forum marocain du consommateur appelle les autorités compétentes à obliger les écoles privées à annoncer les listes des programmes scolaires dans la dernière semaine du mois de juin, pour ainsi permettre aux libraires de les fournir dans les délais impartis. Elles devaient également barrer la mention «ces programmes scolaires se vendent dans l’établissement ou auprès du libraire x».

Par ailleurs, le communiqué insiste sur la vérification des sources des fournitures scolaires qui pourraient contenir des matières toxiques de niveau supérieur au taux autorisé mondialement. Ainsi, les autorités compétentes sont appelées à soumettre systématiquement ces fournitures aux tests d’analyse technique et physique, de mêmes pour les repas servis dans les cantines des écoles.

Enfin, le Forum marocain du consommateur appelle la direction générale de la sûreté nationale à mettre en place des équipes de police dans l’entourage des écoles en vue de lutter contre toute sorte de criminels qui visent les écoliers.

Hassan Manyani