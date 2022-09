Rentrée scolaire 2022-2023: les principaux chiffres à retenir

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a présenté, ce mardi à Rabat, les données et l’actualité relatives à la rentrée scolaire 2022-2023.

Voici quelques chiffres sur cette rentrée qui ont été communiqués par Benmoussa lors d’un point de presse dédié à cet effet:

– Plus de 7,9 millions d’élèves ont été admis à des établissements scolaires publics et privés au sein des trois cycles (primaire, collège et enseignement qualifiant), soit une augmentation de 1,1% par rapport à la rentrée précédente.

– 3,9 millions d’élèves ont pris le chemin des écoles publiques primaires (+0,8%), contre 0,7 million pour les écoles privées (-8,4%).

– 1,9 million d’élèves ont rejoint les rangs des collèges publics (+4,6%), contre 0,2 million pour les collèges privés (-1,4%).

– 1,1 million d’élèves du lycée qualifiant ont été inscrits dans des établissements publics (+4,6%), tandis que 0,1 million dans des établissements privés (-10,3%).

Préscolaire :

Plus de 525.000 enfants ont rejoint les unités préscolaires dans le cadre de la gestion déléguée à travers des partenariats avec certaines associations, soit une hausse de 14% par rapport à l’année précédente.

– 529.000 enfants profitent de l’enseignement préscolaire au titre de la rentrée 2022-2023, dont 49,6% de filles et 63% dans le monde rural.

– 26.000 éducateurs ont été mobilisés cette année, dont 8.400 ont bénéficié d’une formation de base complète de 400 heures.

Corps pédagogique :

Plus de 290.000 enseignants travaillent dans les différents établissements du Royaume, dont 15.000 nouvellement recrutés (7.700 en primaire et 7.300 dans les collèges et lycées).

Établissements scolaires :

Plus de 11.000 établissements publics existent sur le territoire national, dont 7.000 dans le monde rural.

Prestations de soutien social :

* L’initiative royale « un million de cartables »: coût global de 500 millions de dirham (MDH).

– 4.755.000 élèves, dont 49% filles, ont bénéficié de cette initiative. – Plus de 1.381.000 élèves, dont 51% de filles, ont bénéficié d’un cartable complet (manuels et fourniture scolaire).

* Programme Tayssir : L’enveloppe totale estimée à 2.589 MDH.

– 2.356.603 élèves ont bénéficié du programme, soit une augmentation de 1,9%, dont 1.131.169 filles (+1,8%), et 1.685.048 ménages ont profité des avantages de ce programme (+4,4%).

En ce qui concerne les cantines, les internats et le transport scolaire, le budget total s’est élevé à 1.700 MDH :

– 1.542.291 personnes ont bénéficié des cantines, 234.667 des internats et 481.344 du transport scolaire, soit des hausses respectives de 4%, 12% et 8,5%.