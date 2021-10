Rentrée au Maroc: les rassemblements devant les écoles déconseillés

A l’occasion de la rentrée scolaire, ce vendredi 1er octobre, Saaid Amzazi a vivement déconseillé les rassemblements inopinés et coutumiers, pendant les années précédentes, des parents et tuteurs d’élèves devant les établissements scolaires.

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique explique cette contre-indication par la crainte justifiée de la propagation et de la transmission du coronavirus et de ses nouveaux variants.

Dans une circulaire adressée aux directeurs provinciaux et régionaux, Saaid Amzazi a insisté sur la nécessité absolue d’éviter les rassemblement, aussi bien des apprenants que de leurs parents ou tuteurs, devant les écoles, collèges et lycées, pour la même raison précitée.

Par ailleurs, les établissements scolaires du Royaume ont tous pris une batterie de mesures en vue d’assurer cette rentrée des classes dans les conditions les meilleures , dans le souci d’éviter l’apparition de nouveaux cas de covid-19,pendant ce vendredi. Et selon une source de Le Site info, lesdits établissements ont tous veillé à afficher les recommandations préventives et sanitaires que les élèves se doivent de respecter, telles que la désinfection des mains et le port obligatoire du masque de protection, aussi bien en classe que dans la cour.

De son côté, le ministère de tutelle a tenu à conseiller aux apprenants de ne point se saluer en se serrant la main ou en s’enlaçant amicalement, à l’occasion de leurs retrouvailles. Laquelle recommandation vise aussi à éviter toute contamination au coronavirus.

Larbi Alaoui