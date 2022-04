Rentrée 2022-2023 au Maroc: le ministère fait une annonce importante

Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a annoncé, vendredi, le lancement des nouvelles inscriptions en première année de l’enseignement préscolaire et primaire pour l’année scolaire 2022-2023.

Dans un communiqué, le ministère indique que « les nouvelles inscriptions en première année de l’enseignement préscolaire et du primaire pour l’année 2022-2023 a été lancé vendredi 1er avril 2022 dans les écoles primaires disposant de classes préscolaires intégrées et dans l’ensemble des écoles de ce cycle, précisant que cette opération se poursuivra jusqu’au 25 juin prochain.

Le ministère a appelé les mères, les pères et les tuteurs d’enfants de quatre ans ainsi que ceux en âge de scolarité à inscrire leurs filles et fils dans l’établissement public le plus proche de leur lieu de résidence ou par le biais du système « Massar » dans les délais impartis.

Toutes les demandes d’inscription en première année du primaire arrivant hors de ce délai seront traitées en fonction de la capacité d’accueil de l’établissement d’enseignement sélectionné.

Il a de même insisté sur le caractère obligatoire de l’enseignement pour les enfants d’âge scolaire, soulignant que les Académies régionales d’éducation et de formation, les directions provinciales et les établissements d’enseignement sont mobilisés pour accompagner les nouvelles inscriptions et sont à la disposition des mères, pères et tuteurs pour répondre à toutes les questions et demandes.

S.L. (avec MAP)