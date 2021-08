Renforcement des mesures: le ras-le-bol de célébrités marocaines (PHOTOS & VIDEOS)

Plusieurs célébrités marocaines ont exprimé leur mécontentement suite aux dernières décisions gouvernementales portant sur l’interdiction des déplacements nocturnes à l’échelle nationale de 21h à 5h, ainsi que l’interdiction des déplacements de et vers les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir.

Sur leurs comptes Instagram, des stars de différents domaines ont tenu à adresser leurs messages au gouvernement, exprimant leur ras-le-bol. Parmi eux, le rappeur Taoufik Hazib, alias Don Bigg, qui a publié une vidéo où il s’adresse de manière virulente aux responsables. « Vous avez exagéré avec toutes ces mesures. Fermez les salles! Ouvrez les salles! Fermez les hammams! Ouvrez les hammams! Vous abusez honnêtement. Ces mesures nous sont plus nuisibles que le coronavirus », s’est-il insurgé.

De son côté, le chanteur Ihab Amir a écrit dans une story Instagram: « Le virus existe, mais beaucoup se sont fait vacciner et ces mesures n’ont aucun sens et ne sont pas une solution ». Le comédien Oussama Ramzi a, quant à lui, pointé du doigt les lacunes communicationnelles du gouvernement. « Notre gouvernement a un sérieux problème depuis le début de cette pandémie : la communication. Nous nous retrouvons obligés de faire nos propres interprétations vu que rien n’est clair. Nous voulons juste que quelqu’un nous explique… car il y a des milliers de questions sans réponses », a-t-il écrit.

Même son de cloche pour Najat Rajoui, qui a écrit : « Certes, le virus existe et nous en sommes conscients. Mais les mesures sont prises sans explication, et des milliers de questions demeurent sans réponses, c’est inacceptable! Je crois que le peuple mérite que quelqu’un lui explique les décisions gouvernementales et réponde à ses questions. Le gouvernement a de sérieuses lacunes en communication depuis le début de la pandémie ».

M.F.