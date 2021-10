Renforcement des contrôles à Rabat

Les autorités ont décidé de renforcer les contrôles à Rabat afin de faire respecter les mesures mises en place pour endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Comme constaté par Le Site info, de nouveaux barrages ont été installés au niveau de la corniche de la capitale, sur la route Rabat-Témara et près du stade Moulay Abdellah. Les contrôles sont surtout renforcés pendant le couvre-feu, fixé à 23h, et les autorités n’hésitent pas à arrêter toutes les voitures afin de vérifier les autorisations de déplacements exceptionnels.

Pour rappel, le gouvernement a décidé d’adopter, à partir de ce jeudi, une nouvelle approche préventive basée sur le “pass vaccinal” en tant que document agréé par les autorités sanitaires et ce, conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mesures, précise le communiqué du gouvernement, concernent l’autorisation des personnes à se déplacer entre les préfectures et les provinces, à travers les moyens de transport privés ou publics, à condition de présenter exclusivement le “pass vaccinal”, l’adoption de ce “pass” comme document de voyage à l’étranger et l’annulation de l’autorisation de déplacement délivrée par les autorités locales compétentes.

Les fonctionnaires, les employés et les usagers des administrations sont également tenus de fournir le “pass vaccinal” pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées, ajoute la même source, indiquant qu’il est nécessaire de présenter ce “pass” pour accéder aussi aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux espaces fermés, aux commerces, aux salles de sport et hammams.

H.M.